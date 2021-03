The most important school basketball convention event video games, high 25 predictions, TV schedules, sport previews, and sport occasions for Saturday, March 13

How are the picks thus far?

SU 186-68, ATS 141-110-2, o / u: 144-107-1

– CFN Fearless Predictions & Sport Previews

Hartford vs UMass Lowell

American East Tournament Last

Prediction: Hartford 74, UMass Lowell 67

Line: Hartford -2.5, rpm: 135.5

Last Rating: Hartford 64, UMass Lowell 50

Michigan vs Ohio State

Massive Ten Tournament Semifinal

Prediction: Michigan 76, Ohio State 69

Line: Michigan -5, rpm: 142.5

Last Rating: Ohio State 68, Michigan 67

Norfolk State vs Morgan State

MEAC Tournament Last

Prediction: Norfolk State 75, Morgan State 69

Line: Norfolk State -2, o / u: 145

Last Rating: Norfolk State 71, Morgan State 63

Alabama vs Tennessee

SEC Tournament Semifinal

Prediction: Tennessee 72, Alabama 69

Line: Alabama -4, rpm: 142.5

Last Rating: Alabama 73, Tennessee 68

LSU vs Arkansas

SEC Tournament Semifinal

Prediction: Arkansas 84 LSU 69

Line: Arkansas -4, o/u: 163

Last Rating: COMING

Cincinnati vs Wichita State

AAC Tournament Semifinal

Prediction: Wichita State 74, Cincinnati 67

Line: Wichita State -4, o/u: 144

Last Rating: COMING

Illinois vs Iowa

Tournament Semifinal

3:30 CBS

Line: Illinois -3, o/u: 154

Iona vs Fairfield

MAAC Tournament Last

4:00 ESPNU

Line: Iona -8, o/u: 130

Houston vs Memphis

AAC Tournament Semifinal

5:30 ESPN2

Line: Houston -7.5, o/u: 132.5

Oklahoma State vs Texas

Massive 12 Tournament Last

6:00 ESPN

Line: Texas -3, rpm: 144.5

San Diego State vs Utah State

Mountain West Tournament Last

6:00 CBS

Line: San Diego State -1.5, o/u: 128

Texas Southern vs Prairie View

SWAC Tournament Last

6:00 ESPNU

Line: Prairie View -2.5, o/u: 142.5

Georgetown vs Creighton

Massive East Tournament Last

6:30 FOX

Line: Creighton -8.5, o/u: 143

Ohio vs Buffalo

MAC Tournament Last

7:30 ESPN2

Line: Buffalo -2, o / u: 157

Montana State vs Jap Washington

Massive Sky Tournament Last

8:00 AM ESPNU

Line: Jap Washington -7, o/u: 150

Florida State vs Georgia Tech

ACC Tournament Last

8:30 ESPN

Line: Florida State -4, o/u: 149

WKU vs North Texas

Convention USA Tournament Last

9:00 CBS Sports activities Community

Line: North Texas -1.5, o/u: 128

Abilene Christian vs Nicholls

Southland Tournament Last

9:30 ESPN2

Line: COMING, o/u: COMING

New Mexico State vs Grand Canyon

WAC Tournament Last

10:00 ESPN

Line: COMING, o/u: COMING

Colorado vs Oregon State

Pac-12 Tournament Last

10:30 ESPN2

Line: Colorado -9, o/u: 131.5

UC Irvine vs UC Santa Barbara

Massive West Tournament Last

11:30 ESPN2

Line: COMING, o/u: COMING