NCAA Tournament predictions, faculty basketball knowledgeable picks for the Saturday first spherical video games.

NCAA Tournament First Round: Saturday, March 20

(5) Colorado vs (12) Georgetown

East Area: First Round

12:15 pm, CBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Colorado -5.5, o/u: 136.5

Jeff Feyerer, CFN: Colorado

Pete Fiutak, CFN: Colorado

Phil Harrison, Buckeyes Wire: Colorado

Jeremy Mauss, MW Wire: Colorado

Massive Sport Ben Niewoehner, CFN: Georgetown

Kegan Reneau, Sooners Wire Colorado

Nick Shepkowski, Preventing Irish Wire: Georgetown

Scott Steehn, WinnersandWhiners: Colorado*

Keith Stewart, WinnersandWhiners: Georgetown

Brian Stultz, Auburn Wire: Georgetown

Clucko the Hen, CFN: Georgetown

CONSENSUS PICK: Colorado*

(4) Florida State vs (13) UNC Greensboro

East Area: First Round

12:45 pm, truTV

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Florida State -11, o/u: 145

Jeff Feyerer, CFN: UNCG

Pete Fiutak, CFN: Florida State

Phil Harrison, Buckeyes Wire: Florida State

Jeremy Mauss, MW Wire: Florida State

Massive Sport Ben Niewoehner, CFN: Florida State*

Kegan Reneau, Sooners Wire Florida State

Nick Shepkowski, Preventing Irish Wire: Florida State*

Scott Steehn, WinnersandWhiners: UNCG

Keith Stewart, WinnersandWhiners: Florida State

Brian Stultz, Auburn Wire: Florida State

Clucko the Hen, CFN: Florida State

CONSENSUS PICK: Florida State

(3) Kansas vs (14) Jap Washington

West Area: First Round

1;15 pm, TBS

Farmers Coliseum, Indianapolis, IN

Line: Kansas -10.5, o/u: 146

Jeff Feyerer, CFN: Kansas

Pete Fiutak, CFN: Kansas

Phil Harrison, Buckeyes Wire: Kansas

Jeremy Mauss, MW Wire: Kansas

Massive Sport Ben Niewoehner, CFN: Kansas

Kegan Reneau, Sooners Wire Kansas*

Nick Shepkowski, Preventing Irish Wire: Kansas*

Scott Steehn, WinnersandWhiners: Kansas*

Keith Stewart, WinnersandWhiners: Kansas*

Brian Stultz, Auburn Wire: Kansas

Clucko the Hen, CFN: Jap Wash

CONSENSUS PICK: Kansas

(8) LSU vs (9) St. Bonaventure

East Area: First Round

1:45 pm, TNT

Meeting Corridor, Bloomington, IN

Line: LSU -1.5, o/u: 144.5

Jeff Feyerer, CFN: St. Bonaventure

Pete Fiutak, CFN: LSU

Phil Harrison, Buckeyes Wire: LSU

Jeremy Mauss, MW Wire: St. Bonaventure

Massive Sport Ben Niewoehner, CFN: LSU

Kegan Reneau, Sooners Wire LSU

Nick Shepkowski, Preventing Irish Wire: LSU

Scott Steehn, WinnersandWhiners: St. Bonaventure

Keith Stewart, WinnersandWhiners: St. Bonaventure

Brian Stultz, Auburn Wire: St. Bonaventure

Clucko the Hen, CFN: LSU

CONSENSUS PICK: LSU

