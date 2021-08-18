Herşeyin Hayırlısını İstemek İçin Dua (Etkili Dualar)

Byadmin

Herşeyin hayırlısını istemek için dua okuyarak o işin hayırlısı ile olmasına sebep oluruz. Hayatınızda bir işe başlayacağınız zaman bile bu duayı okuyabilirsiniz. Evlilik yapmak istediğinizde, yolculuk yapmak istediğinizde, aklınıza gelecek her yerde okuyabileceğiniz bir duadır. Bu duayı okumak için öncelikle abdest almalısınız ve sizi rahatsız etmeyecekleri bir odaya girip bu duayı okumalısınız. Duanın okuma sınırı yoktur. Okuyabildiğiniz kadar okuyunuz. İşte duamız;

Duanın Okunuşu: Allahümme inni es’elüke hayra’l-mes’eleti ve hayrad-dü’ai ve hayra’n-necahi ve hayral ‘ameli ve hayres-sevabi ve hayra’l-hayati ve hayral-memati. Ve sebbitni ve sekkıl mevazini ve hakkık imanı verfe’deracati ve tekabbel salati veğfir hatieti ve es’elüked-deracati’l-‘ula mine’l-cenneti. Allahümme inni es’elüke fevatiha’l-hayri ve havatimehü ve cevami’ahu ve evvelehu ve zahirahu ve batınehu ve’d-deracati’l-‘ula mine’l-cenneti, âmin. Allahümme inni es’elüke hayra ma ati ve hayra ma ef’alü ve hayra ma a’malü ve hayra ma batane ve hayra ma zahera ved-deracati’l-‘ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en terfe’a zikri ve teda’a vizri ve tusliha emri ve tütahhira kalbi ve tuhsıne ferci ve tünevvira li kalbi ve teğfira li zenbi. Ve es’elüked-deracati’l-‘ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en tübarike lifi nefsi ve fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki v fi huliki ve fi ehli ve fi mahyaye ve fi memati ve fi’ameli fetekabbel hasenati ve es’elüke’d-deracati’l-‘ula mine’l-cenneti, amin.

Türkçe Anlamı: Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. (Allah’ım!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayın, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. (Hâkim, De’avat, No: 1911)

Allah dularınızı kabul etsin. Amin.

Similar Posts

Antoine Griezmann Net Worth

Antoine Griezmann Net Worth

Byadmin

Antoine Griezmann introduction Antoine Griezmann is one of the most sought-after footballers in the world. According to the “People with Money” list, he is the highest paid footballer of 2019. But the beginnings of his career were difficult. In his home country France he was denied his talent, only a move to Spain at the…

Farid Bang Net Worth

Farid Bang Net Worth

Byadmin

Table of Contents Farid Bang Net Worth Full DetailEarly lifeCareerCareer highlightsFamous quotesAmazing facts Farid Bang Net Worth Full Detail Short introduction Farid Bang, whose real name is Farid Hamed El Abdellaoui, is a German rapper with Spanish and Arabic roots. His music belongs to the gangsta rap style. Farid lives in Düsseldorf and has been…

Marc Gebauer Networth

Marc Gebauer Networth

Byadmin

Brief introduction The successful influencer and Youtuber Marc Gebauer is known in the public primarily for his always chic clothes, his broad smile and the effective presentation of high-quality luxury items such as watches. Gebauer, who was born in Aachen, will be 33 this year and can now look back on a varied and equally…