दिल्ली लाडली योजना 2021: Ladli Yojana Application Status, आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड | ReaderMaster

Delhi Ladli Yojana Online Form 2021 | दिल्ली लाडली योजना इन हिंदी | Delhi Ladli Scheme Apply Online | लाडली योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | दिल्ली लाडली योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेटस चेक

नमस्कार दोस्तों, जैसे की आपको विदित है कि दिल्ली सरकार बेटियों के लिये लाडली योजना बहुत समय से चला रही है। इस योजना के अंतर्गत बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली लाडली योजना 2021 को और बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ परिवर्तन करे हैं, जिसके बारे में हम आपको इस लेख में बताएँगे। इसके साथ ही इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, फॉर्म का स्टेटस और योजना संबंधी सभी जानकारी के लिये इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

दिल्ली सरकार द्वारा लाड़ली बेटी योजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा लांच किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत छोटी बच्चियां को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देके उनका उज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://www.wcddel.in/ भी लांच की है। जिसके माध्यम से सभी पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन/ पंजीकरण या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए Ladli Yojana Application Form PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप दिल्ली लाडली योजना स्टेटस चेक (Delhi Ladli Scheme Status Check) भी कर सकते हैं।

दिल्ली लाडली योजना 2021 क्या है?

जैसे की हमने ऊपर बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा लाड़ली बेटी योजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनका उज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है। अभी हाल ही में केजरीवाल सरकार ने Ladli Beti Yojana के तहत कुछ परिवर्तन किये है। ताकि इस योजना को और भी बेहतर बनाया जा सके। जिससे इस योजना का लाभ ज्यादा-से-ज्यादा लोग उठा सके। Delhi Ladli Yojana की विशेषताएं निम्न प्रकार से है:

लिंग अनुपात में वृद्धि: – दिल्ली में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के माध्यम से समाज में लड़कियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जायेगा। जिससे राज्य में लिंग के अनुपात में वृद्धि होगी।

दिल्ली में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के माध्यम से समाज में लड़कियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जायेगा। जिससे राज्य में लिंग के अनुपात में वृद्धि होगी। छोटी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करना: – केवल पैसा ही लड़कियों को मजबूत नींव नहीं देता है। बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करना भी जरुरी है। यह योजना लोगों को उनकी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका नियमित रूप से स्कूल जाना भी जरुरी है।

केवल पैसा ही लड़कियों को मजबूत नींव नहीं देता है। बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करना भी जरुरी है। यह योजना लोगों को उनकी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका नियमित रूप से स्कूल जाना भी जरुरी है। एक परिवार से 2 लड़कियां: – इस योजना का लाभ पिछड़े वर्ग को ज्यादा-से-ज्यादा मिले, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों को इस योजना में पंजीकृत होने की अनुमति है। एक परिवार से 2 से ज्यादा लड़कियां इसके लिए पंजीकृत नहीं हो सकती है।

Highlights of Delhi Ladli Yojana 2021-22

योजना का नाम लाड़ली बेटी योजना 2021 शुरुआत सन 2008 में शुरू की गयी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के द्वारा उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना लाभार्थी छोटी बच्चियां टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (011) 2307-3459 / 2338-8818 / 2338-7715 सम्बंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारिक वेबसाइट http://www.wcd.nic.in/ http://www.wcddel.in/ आर्टिकल श्रेणी राज्य सरकार योजना

Delhi Ladli Scheme हेतु पात्रता/योग्यता शर्तें

दिल्ली लाडली योजना के तहत आवेदन करने के लिए उमीदवार को निम्नलिखित पात्रता मापदंड का पालन करना होगा।

यह योजना सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो दिल्ली के मूल निवासी है। मार्जिन को कम करने के लिए इसमें केवल वे लडकियाँ ही पंजीकृत हो सकती हैं, जिन्होंने दिल्ली की सीमा के अंदर जन्म लिया हो। Delhi Ladli Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तभी वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। लाड़ली बेटी योजना के लिए सबसे जरुरी पात्रता यह है कि लड़की को स्कूल में पढ़ाई कराना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही वह स्कूल दिल्ली की सीमा के अंदर होना चाहिए। दिल्ली लाड़ली योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग छात्रा या उसके परिवार वाले किसी और चीज में नहीं कर सकते है। इन पैसों का उपयोग वे केवल शिक्षा या छोटा व्यापर स्थापित करने के लिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा, इसका उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी कर सकते है।

लाडली बेटी योजना दिल्ली के तहत वित्तीय सहायता

What is the amount of ladli scheme – यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्ची के माता-पिता (अभिभावक) उसे स्कूल नियमित रूप से भेज रहे हैं, राज्य सरकार उन्हें 6 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो निम्न प्रकार से है:

बच्ची के जन्म के लिए: – यदि बच्ची का जन्म अस्पताल या किसी अन्य मेडिकल संस्था में होता है। तो उन्हें इसके लिए 11,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं यदि उसका जन्म घर या किसी अन्य जगह पर होता है, तो इसके लिए उन्हें 10,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

यदि बच्ची का जन्म अस्पताल या किसी अन्य मेडिकल संस्था में होता है। तो उन्हें इसके लिए 11,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं यदि उसका जन्म घर या किसी अन्य जगह पर होता है, तो इसके लिए उन्हें 10,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बच्ची की पढ़ाई के खर्च के लिए: – इसके अलावा, छात्राओं के स्कूली एवं अकेडमिक वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा 5 किस्तों में भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। जोकि सीधे आवेदक के एसबीआई अकाउंट में डाली जाएगी। सभी डिपाजिट की हुई क़िस्त की राशि 5-5 हजार रूपये की होगी। ये राशियां पहली, चौथी एवं 9 वीं कक्षा में प्रवेश लेने के दौरान, 10 वीं कक्षा को पास करने के बाद एवं 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने के दौरान दी जाएगी।

नोट – छात्रा की स्कूली शिक्षा के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को उनके 18 साल की उम्र से पहले नहीं दी जाएगी। इसलिए ये राशि Delhi Ladli Yojana के तहत 5 किस्तों में प्रदान की जाएगी।

Delhi Ladli Yojana Application Form PDF Download

दिल्ली लाडली योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड – Ladli Beti Scheme में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट में जाके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड (लाड़ली योजना Online Form) को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा। लिंक नीचे उल्लेखित है:

Download Ladli Yojana Application Form PDF

ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, आप दिल्ली लाड़ली योजना आवेदन फॉर्म को PDF में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा, यदि आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको भारतीय स्टेट बैंक की किसी ब्रांच से संपर्क करना होगा। वहां से आप इसके लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है। लाड़ली बेटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लेने के बाद, आपको इसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारी को सही तरह से भरना होगा। जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, माता-पिता से संपर्क की जानकारी, स्कूल का नाम और अन्य जानकारी के साथ इस फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर एक और बॉक्स दिया होगा जहाँ उम्मीदवार की जाति पूछी जाएगी। उस बॉक्स में क्लिक कर एसटी/एससी/ओबीसी या सामान्य जाति में से अपनी जाति पर टिक करें। इस एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form) में उम्मीदवार का उचित आधार नंबर भरना भी अनिवार्य है। यह उम्मीदवार के जीवन में होने वाली अकेडमिक प्रगति देखने के लिए ऑथोरिटी की मदद करेगा।

इसके अलावा, आवेदन पत्र में परिवार की वार्षिक आय, बच्ची के स्कूल की जानकारी जिसमें वे पढ़ाई कर रही है यह भी भरना होगा। ये सभी जानकारी भर लेने के बाद, इसकी एक बार जाँच कर लें कि फॉर्म में सभी जानकारी सही भरी है या नहीं। इसके बाद, आप आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। इसमें आपको अपनी एक फोटो भी लगानी होगी। अंत में Delhi Ladli Yojana आवेदन फॉर्म को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ सम्बंधित विभाग में सबमिट कर दीजिये।

लाडली योजना के तहत स्कूल में पंजीकरण प्रक्रिया-

दिल्ली लाडली योजना ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 Download – वे छात्रा जो स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्षम है। इसके लिए उन्हें अपने सभी सम्बंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा। जोकि यह दर्शाए कि वे वास्तव में स्कूल जा रही है। किन्तु उम्मीदवारों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वह स्कूल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ होना चाहिए। इसके बिना उनका लाड़ली बेटी योजना (Delhi Ladli Yojana) के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। दिल्ली लाडली योजना स्टेटस चेक करने हेतु आपको सम्बंधित बैंक पर योजना की स्थिति का पता करना होगा।

Required Documents for Delhi Ladli Yojana 2021: पासपोर्ट-साइज की एक फोटो (Photograph) आधार कार्ड (Aadhaar Card) आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Certificate) आय एवं जाति प्रमाण पत्र (Income & Caste Certificate) बैंक अकाउंट (Bank Account Passbook) स्कूल की जानकारी (School/College Information)

दिल्ली लाड़ली योजना मेच्योरिटी क्लैम प्रक्रिया

Delhi Ladli Scheme Maturity Claim Procedure – लाड़ली बेटी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार- लड़की के 18 साल की उम्र के हो जाने के बाद पूरी मेच्योरिटी की राशि उसे ही दी जाएगी। ऐसा होने पर लड़की के एसबीआई अकाउंट (SBI Account) से कुल राशि निकालने का अधिकार उस लड़की को ही मिलेगा। इसके अलावा, यदि लड़की ने 10 वीं कक्षा को पास किया हो या फिर जब उसने 12 वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। तो लाभार्थी छात्रा इस योजना के तहत पैसे प्राप्त करने के लिए सक्षम होगी।

दिल्ली लाड़ली योजना को केवल छोटी बच्चियों के लिए शुरू किया गया है। इससे उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही वे शिक्षित भी हो सकेंगी। Delhi Ladli Yojana के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सम्बंधित विभाग में संपर्क कर सकते हो। आप महिला और बाल विकास विभाग में जाकर संबंधित अधिकारीयों से इस बारे में बातचीत भी कर सकते हो।

Delhi Ladli Yojana Helpline Number

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। लाडली योजना ऑफिस इन दिल्ली: Address: Gulabi Bagh, New Delhi, Delhi 110007, You can also call following toll free numbers for Ladli scheme status check Delhi 2021. People also search this as delhi gate ladli office address.

किसी प्रकार की संशय या परेशानी के लिए आप टोल फ्री नंबर से संपर्क करें: 180-022-9090

आप लाडली योजना के बारे में दिल्ली सरकार के अतिरिक्त निदेशक से 011-23381892 नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं।

FAQs of Delhi Ladli Yojana 2021-22

इस योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या नहीं?

Ladli Yojna 2021 online registration/ पंजीकरण करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं।

डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पंजीकरण करवाना:

अब जाने की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पंजीकरण कैसे करवाएं, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करें। प्रिंट निकालें और उसे भरके, उसके साथ जन्म प्रमाण पत्र लगाके उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा कर दें। जमा करने के बाद ऑफिस से आपको लाडली योजना पावती रसीद (ladli yojana acknowledgement receipt) मिलेगी। जिससे आप भविष्य के लिए संभल के रखें।

या स्कूल में पंजीकरण करवाना:

स्कूल में लाड़ली इंचार्ज आपको इसके फॉर्म देगा।

फॉर्म को भरके जन्म प्रमाण पत्र के साथ लगा के लाडली इंचार्ज के पास जमा करदेना है।

लाडली इंचार्ज फॉर्म को चेक करके प्रिंसिपल को भेज देंगे।

प्रिंसिपल फॉर्म को डिस्ट्रक्ट ऑफिस को बेज देते हैं।

लाडली योजना के लिए ऑफिस का एड्रेस क्या है?

आप इस योजना में आवेदन करने के लिए अपने स्कूल या डिस्ट्रक्ट ऑफिस में अपना आवेदन कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की लिस्ट (सूची) नीचे दी गई है।

District North, 20-21, Gulabi Bagh Shopping Complex (Near Super Bazar) Gulabi Bagh Delhi – 110007, Ph No:- 23645370

katwaria sarai ladli office address – District South, Kasturba Niketan (Near Jal Vihar Terminal) Lajpat Nagar-II,New Delhi – 110024, Ph No:- 29819812

ladli yojna office geeta colony – District East, Silai Kadhai Kendra, Block-10 (Near Shamshan Ghat) Geeta Colony, New Delhi – 110031, Ph No:- 22073012

District West, Nirmal Chhaya Complex (Near Hari Nagar Bus Depot) Jail Road Hari Nagar, New Delhi – 110064, Ph No:- 28520952

ladli office in gtb nagar – District North East, Sanskar Ashram Complex (Near GTB Hospital Gate no. 7), GTB Enclave, Dilshad Garden, New Delhi – 110093, Ph No:- 22133765

District North West – I, Silai Kendra, F Block Mangol Puri New Delhi – 110083, Ph No:- 27915811

District North West – II, District Office Room No.4, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, New Delhi – 110009, Ph No:- 27655502

District South West, 23-24, Udhyog Sadan (Behind Qutub Hotel) Qutub Instituional Area, New Delhi – 110067, Ph No:- 26534151

delhi gate ladli office address- District Central, GLNS Complex (Behind Firozeshah Kotla Stadium), Delhi Gate, New Delhi – 110002, Ph No:- 23724054

District New Delhi, Flat No.11 First Floor, Block No. 02, Shankar Market, Connaught Place, New Delhi – 110001, Ph No:- 23071094

What is ladli office timing?

You can visit the district office from 10 am to 5 pm on any working days, also you can call there during the working hours. So we suggest you please confirm the working day if you are going to visit the district office.

लाडली योजना में अपने आवेदन का स्टेटस कैसे जाँच कैसे?

इस योजना में यदि आपने आवेदन किया है, तो आप दिल्ली लाडली योजना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर आवेदन की जांच कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ladli yojna delhi status check online के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा:

आधिकारिक वेबसाइट में जाएं। लाडली मेंबर डिटेल्स भरें। Policy Number *: 62001000104 Group Member Id. *: Member DOB *: Enter Captcha code enter the submit button

इस प्रकार से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख पाएंगे।

लाड़ली बेटी योजना का नवीनीकरण कैसे करें?

Ladli Yojana को रिन्यू करने के लिए आपको स्कूल में आवेदन करना होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

What is the amount of ladli scheme?

We got the information about the Pattern of Financial Assistance under this scheme, eligible girls (applicants) is sanctioned at the following stages:

S/No Stage for Money Total Amount 1. For Institutional Delivery Eleven Thousand Rs -(provided the girl is born in the last year) 2. For Delivery at Home Ten Thousand Rupees – (provided the girl is born in the last year) 3. On admission in Class I Five thousand Rupees 4. On admission in Class VI Five thousand Rupees 5. On admission in Class IX Five thousand Rupees 6. On passing Class X Five thousand Rupees 7. On admission in Class XII Five thousand Rupees

Please Note – Maturity amount at the end of the lock-in-period will vary depending on the stage at which each girl child enters the scheme and registers under it.

लाडली योजना के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

Ladli Yojana documents required:-

पंजीकरण से पहले दिल्ली में तीन साल का निवास प्रमाण

परिवार की वार्षिक आय दिखाते हुए आय प्रमाण पत्र / शपथ पत्र

MCD / NDMC के रजिस्ट्रार द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

बच्ची के साथ माता-पिता की ग्रुप फोटो।

एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में जाति प्रमाण पत्र।

यदि उपलब्ध हो, तो माता-पिता और बच्चे के आधार कार्ड की प्रति।

Ladli Yojana के क्या उद्देश्य है?