2022 Grand National: The definitive runners and riders for Saturday’s big race | horse racing news

” title=” Snow Leopard (left), Delta Work and Any Second Now: Leading Grand National Fancy” class=”js-imageLoader” data-at-xn=”https://www.rp-assets.com/images/ News/2022/04/06/107443-medium.jpeg” data-br-n=”https://themiracletech.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-Grand-National-The-definitive-runners-and-riders-for-Saturdays.jpeg” data -br-m=”https://www.rp-assets.com/images/news/2022/04/06/107443-large.jpeg” data-br-w=”https://www.rp-assets .com/images/news/2022/04/06/107443-large.jpeg” data-br-xw=”https://www.rp-assets.com/images/news/2022/04/06/107443- large.jpeg” onclick=”return false;”> ,