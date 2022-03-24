ABD’nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

Albright’ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının kendisine teşhis konulan kansere yenik düştüğü belirtildi.

1993 yılında eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Albright, 1997-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

1937’de Çekoslovakya’nın Prag kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Çek diplomat babasının Nazi ve Komünist rejiminden kaçmasının ardından 11 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden Albright…