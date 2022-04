All Kinder products are being recalled after 125 salmonella infections

On Tuesday evening, Ferrero sent out a list of all products that are being recalled due to various salmonella infections.

Here is the complete list:

Kinder Mini Egg L323R03-MJ 21/08/2022

Kinder Mini Egg L327R03-MO 21/08/2022

Kinder Surprise L010L03-AE 2/10/2022

Kinder Surprise L010L03-MO 20/08/2022

Kinder Surprise L010L03-ND 4/09/2022

Kinder Surprise L291R03— 15/07/2022

Kinder Surprise L292R03-JV 10/06/2022

Kinder Surprise L292R03-KM 27/06/2022

Kinder Surprise L295R03-LE 15/07/2022

Kinder Surprise L298R03-KM 27/06/2022

Kinder Surprise L298R03-LE 15/07/2022

Kinder Surprise L309R03-KS 3/07/2022

Kinder Surprise L321R03— 14/08/2022

Kinder Surprise L328R03-LE 07/15/2022

Kinder Surprise L328R03-LZ 5/08/2022

Kinder Surprise L328R03-MN 19/08/2022

Kinder Surprise L329R03-MN 19/08/2022

Kinder Surprise L330R03-MN 19/08/2022

Kinder Surprise L334R03— 27/08/2022

Kinder Surprise L343R03— 5/09/2022

Kinder Surprise L348R03-MX 29/08/2022

Kinder Surprise L351R03-MN 19/08/2022

