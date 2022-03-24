Aybike Esin Tumluer Kimdir? Cinsiyet Değiştiren Oyuncu Aybike Esin Tumluer'in Son Hali...

Ameliyattan sonra adını Atlas Karan Tümlüer olarak değiştiren ünlünün son hali ortaya çıktı. Başrollerini Berk Atan, Eda Ece ve Seren Şirince’nin paylaştığı Karışık İlişki Durumu dizisindeki Gülendam karakteriyle tanınan Aybike Esin Tümlüer, cinsiyet değiştirdiği haberiyle bir süre magazin gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren oyuncu Aybike Esin Tümlüer, adını Atlas Karan olarak değiştirdi. Tumluer’in son halini görenler şaşkına döndü. Peki Aybike Esin Tümlüer kimdir? İşte Aybike Esin…