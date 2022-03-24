Baba 6. Bölüm Tek Parça Full İzle! Baba 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Baba dün akşam yayınlandı. Kısa sürede sevilen dizi Baba hem güçlü kadrosu hem de konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin son bölümünde Kadir’in evden ayrılmasıyla hem konaktaki hem de holdingdeki tüm dengeler alt üst olur. İşleri yönetmekte zorlanan Emin, giderek tuzağa düşer. Baba’nın yeni bölümünü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler tarafından dizinin tam izlenme bilgileri araştırılıyor. Peki Baba son bölümde neler yaşandı? İşte Baba 7. bölüm…