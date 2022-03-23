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Baba dizisi 6. bölüm izle tek parça! Baba dizisi son bölüm full izle!

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Baba dizisi 6. bölüm izle tek parça! Baba dizisi son bölüm full izle!

Baba dizisi 6. bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Baba dizisinin son bölümünde; Servet, şüphelerinden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgiler alır. İşte Baba dizisi full izle son bölüm linkleri…

baba dizisi 6. bölüm izle

Hastalığıyla bir kez daha sınava giren Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır ve bu durum eve de yansır. Ahmet’in Büşra’ya yaptıkları, Fazilet ve Emin’i tetikleyince Büşra’nın hamlesi…

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