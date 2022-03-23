Baba dizisi 6. bölüm izle tek parça! Baba dizisi son bölüm full izle!

Baba dizisi 6. bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Baba dizisinin son bölümünde; Servet, şüphelerinden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgiler alır. İşte Baba dizisi full izle son bölüm linkleri…

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Hastalığıyla bir kez daha sınava giren Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır ve bu durum eve de yansır. Ahmet’in Büşra’ya yaptıkları, Fazilet ve Emin’i tetikleyince Büşra’nın hamlesi…