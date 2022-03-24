Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY Euroleague – Son dakika THY EuroLeague haberleri

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 31. haftasında İspanya’nın Bitci Baskonia takımının konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek play-off iddiasına devam etmek istiyor.
BASKONYA – FENERBAHÇE BEKO: 77-62 (4. DÖNEM OYNADI)
BASKONYA – FENERBAHÇE BEKO: 54-53 (3. DÖNEM SONUCU)
BASKONYA – FENERBAHÇE BEKO: 32-40 (İLK YARI SONUCU)
BASKONYA – FENERBAHÇE BEKO: 20-19 (1. DÖNEM SONUCU)
BASKONYA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30’da başladı….