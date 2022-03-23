Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

Henüz 10 yaşındayken müzik dünyasına adım atan Ceylan, o dönemde tanındı. 1983 yılında katıldığı müzik yarışmasını kazanan Ceylan, çocukluğunu Almanya’da geçirdi. 1984 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndü ve ilk albümünü 10 yaşında yaptı. Daha sonra onu “Küçük Gazelle” olarak tanıdı. İşte Ceylan’la ilgili detaylar…

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974’te İstanbul’da doğan Ceylan, 1986’da üçüncü albümü ile 1.300.000 kopya sattı. Kral TV tarafından 1999 ve 2001 yıllarında iki kez En İyi Kadın THM Sanatçısı seçildi. 2005’te…