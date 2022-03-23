Ceylan kimdir? Şarkıcı Ceylan kaç yaşında, nereli, evli mi? – Magazin Haberleri

Tam adı Ceylan Avcı olan sanatçı, arabesk ve Türk Halk Müziği alanlarında tercih edilen isimler arasında yer alıyor. 1984 yılında ilk albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Oyunculuğu kadar sesiyle de sevilen Ceylan, çeşitli filmlerde rol aldı. İşte Ceylan’ın hayatı ve biyografisi…

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974’te İstanbul Fındıkzade’de doğdu. Aslen Tuncelilidir. İlk sahne deneyimini 7 yaşında babasıyla Almanya’daki düğün salonlarında sahne alarak elde etti. İlk galibiyetini 1983’te bir yarışmada, 1984’te de ilk galibiyetini kazandı…