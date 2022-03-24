Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Mart 2022’de gıyabında yapılan duruşmada “cinsel istismar”dan 8 yıl, “ikamet dokunulmazlığını ihlal”den 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esra Ersoy Hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Esra Ersoy, yasal kontrol zorunluluğu nedeniyle imza vermeye gittiği Etiler Karakolu’nda gözaltına alındı. Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen ve polis eşliğinde kelepçelenen Esra Ersoy, karakoldaki işlemlerinin ardından…
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı – Magazin Haberleri
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