Çocuğa cinsel istismar suçundan 10 yıl hapse mahkum edilmişti... Esra Ersoy ağlayarak kendini savundu!

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Halk arasında Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39) 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Esra Ersoy, “basit yaralama” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Hendek Açık Kadın Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kovid nedeniyle ikamet ettiği karakolu imzalaması şartıyla geçici olarak serbest bırakıldı. -19 salgın. Bu kapsamda dün gece imza…