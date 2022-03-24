Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 Doğalgaz yardımı nasıl alınır, yattı mı, tutar ne kadar? – Son Haberler

2022 Doğalgaz yardımı gündemden düşmüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen doğalgaz yardımı başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan doğalgaz yardımı başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır, ödenir mi, ne kadar?

DOĞALGAZ YARDIM ŞARTLARI NELERDİR, MALİYETİ NE KADARDIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere doğal gaz tüketim destek ödemelerine başladıklarını açıkladı.