Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı: Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

Destekten doğalgaz altyapısına sahip 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi olan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceğine işaret eden Yanık, “Termal haritaya göre belirlediğimiz destek tutarlarımız değişiklik gösteriyor. 450 lira ile 1150 lira arasında.Ödemelerimizi iki taksitte yapıyoruz.İlk taksit tutarı, bölgelerin mevsim koşullarına göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek.

Derya Yanık, hem faturalı hem de faturasız sayaç kullanan hanelere doğalgaz tüketim desteği verildiğini söyledi.