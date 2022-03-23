Ekin Uzunlar rüzgar gibi esti… Hayranları ile bir araya geldi

Üsküdar’da konser veren Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kemençe eşliğinde çaldığı müzikle vatandaşları coşturdu. Konsere katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahnede yaptığı kısa konuşmada Ekin Uzunlar’a ‘Üsküdar’a hoş geldiniz’ diyerek Üsküdarlılara iyi akşamlar diledi.
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahne aldı. Ünlü sanatçı, Üsküdar Belediyesi Çavuşdere Spor Sarayı’nda sevenleriyle buluştu. Kara Deniz…