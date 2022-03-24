Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright öldü

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright84 yaşında öldü.

Albright’ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının kendisine teşhis konulan kansere yenik düştüğü belirtildi.

1993 yılında eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Albright, 1997-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Albright’ın ABD Televizyonunda yayınlanan “60 Dakika” programında sunucu, “Irak’a uygulanan ambargo sonucunda yarım milyondan fazla çocuk…