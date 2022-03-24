Ferzan Özpetek kimdir kaç yaşında? Ferzan Özpetek hayatı ve kariyeri... - Magazin Haberleri

Ferzan Özpetek’in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırmaya konu olmaya devam ediyor. 1959 yılında İstanbul’da doğan Ferzan Özpetek, 1976 yılında İtalya’ya gitti. 1 yıl İtalyanca öğrenmek için Yabancılar Üniversitesi’ne gitti. İtalyanca öğrendikten sonra sinema eğitimi alan Ferzan Özpetek, birçok İtalyan yönetmenle çalıştı. Uzun bir süre yönetmen yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 1977’de ilk filmi Hamam’ı çekti. İşte Ferzan Özpetek’in hayatı ve kariyeri…

FERZAN ÖZPETEK KİMDİR? YAŞAM VE KARİYER

Ferzan…