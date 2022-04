Free Football Online, Boca – Argentina Professional League for 2022 VÉLEZ LIVE | Minute by minute, build, results and broadcast live | Watch the Boca match vs. Veles Today | Radio Live | sports total

Mouth Vs. Velez Sarsfield: Possible Formations Boca Juniors: Agustin Rossi; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustin Sandez; Christian Medina, Pol Fernandez, Gabriel Vega; Aaron Molinas, Sebastian Villa; Louis Vazquez. Velez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matias de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Franco Diaz, Nicolas Garialde; Luca Orellano, Lucas Prieto, Lucas Johnson and Matteo Pellegrino.

Read Full News