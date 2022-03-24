Galatasaray Nef 58-64 MHP Riesen Ludwigsburg

Galatasaray Nef, FIBA ​​Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubundaki son maçında MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı rakip takım 64-58 kazandı.

Karşılaşmaya Dee Bost, Rıdvan Öncel, DeVaughn Akoon-Purcell, Kerry Blackshear ve David Kravish beş sayı ile başlarken, iki basketbolcumuz çift hanelere ulaştı. Kerry Blackshear 17 sayı ve 10 ribaund ile en skorer oyuncumuz oldu. Vasilije Pusica ise 10 sayılık performansıyla çift hanelere ulaşan bir diğer oyuncu oldu.

Galatasaray Nef’in 8-0’lık serisi…