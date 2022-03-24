Galatasaray Nef – MHP Riesen Ludwigsburg maç sonucu: 58-64 – Basketbol Haberleri

Galatasaray Nef, FIBA ​​Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubundaki son maçında MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada 64-58 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Dee Bost, Rıdvan Öncel, DeVaughn Akoon-Purcell, Kerry Blackshear ve David Kravish beş sayıyla başlarken, Sarı-Kırmızılı takımda iki basketbolcu çift hanelere ulaştı. Kerry Blackshear 17 sayı ve 10 ribaund ile Galatasaray’ın en skorer ismi oldu. Vasilije Pusica 10 sayılık performansıyla çift hanelere ulaştı.