GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ? Kuruluş Osman dizisi Osman Bey’in kardeşi Gündüz Alp kimdir? – Magazin Haberleri

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ağabeyi Gündüz Alp’in nasıl öldüğüyle ilgili sorular sürüyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Emre Basalak Gündüz Bey’e hayat vermektedir. Başalak İstanbul’da doğdu ve eğitimini Hacettepe’de tamamladı. İşte Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak’ın hayatı…

KİM, NASIL TANRI BAY.

Gündüz Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’nun bir mensubu ve aynı zamanda Ertuğrul Gazi’nin üç oğlunun ilkidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ağabeyi Gündüz Alp…