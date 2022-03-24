LATEST Hamiyet kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamiyet’i eşi kimdir? By themiracletechcrew Posted on March 24, 2022 © CNN TÜRK Şarkıcı Hamiyet, Alişan’la Hayata Gülümseme programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıllarda hamileliği sırasında eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Hamiyet’in hayatı merak ediliyor. Peki Hamiyet kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Hamiyet’in eşi kim? Şarkıcı Hamiyet, Alişan’la Hayata Gülümseme programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıllarda hamileliği sırasında eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Hamiyet’in hayatı merak ediliyor. Peki Hamiyet kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Hamiyet’in eşi kim? Uzun yıllar… Haberin Tamamını Oku Related Items: Click to comment Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website