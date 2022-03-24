Hamiyet kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamiyet’i eşi kimdir?

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Şarkıcı Hamiyet, Alişan’la Hayata Gülümseme programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıllarda hamileliği sırasında eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Hamiyet’in hayatı merak ediliyor. Peki Hamiyet kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Hamiyet’in eşi kim?





Şarkıcı Hamiyet, Alişan’la Hayata Gülümseme programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıllarda hamileliği sırasında eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Hamiyet’in hayatı merak ediliyor. Peki Hamiyet kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Hamiyet’in eşi kim?

Uzun yıllar…