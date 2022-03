How Denzel Washington and Tyler Perry console Will Smith after Chris Rock fight at Oscars (EXCLUSIVE)



How Denzel Washington and Tyler Perry comfort Will Smith after Chris Rock fight at the Oscars (Exclusive) | entertainment tonight





































































arrow-left-mobile left arrow arrow-right-mobile arrow right group 7 gallery icon copy 2 video play button copy 5 hamburger menu instagram Twitter youtube share button 7C858890-6955-48EA-B871-66CE1E33590C video-playbutton copy Skip to main theme Read Full News