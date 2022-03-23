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İlyas Salman hakim karşısında: Halka hakaret etmedim

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İlyas Salman hakim karşısında: Halka hakaret etmedim

Sanık İlyas Salman, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı. Duruşmaya Salman’ın avukatı da katıldı. Salman’a kimlik tespiti sırasında aylık ortalama geliri sorulduğunda, “Bizim işimizde gelir asla belli değil, ayda 100 bin kazanacaksınız, hiç kazanmayacaksınız” yanıtını verdi.

MUHALEFET TUTUMUMU GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini belirten İlyas Salman, “Sanat hayatın kendisi olmasa da hayatın kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir insanım. Muhalif duruşum net…

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