Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram’da sorun mu var? 23 Mart Instagram erişim problemi ile gündemde

KULLANICILARIN YORUMLARI

Instagram’daki sorunun ardından kullanıcılar Twitter’dan şikayetlerini dile getirdi. İşte o mesajlardan bazıları;

-Sanırım instagram çöktü veya instagramım çöktü, bir süredir buradayız, yapmalıyız

-#instagram , Twitter’da kilitlenmeniz onaylandı.

instagram çöktü sanırım

-Sanırım Instagram çöktü. Tanrı aşkına, bu uygulamanın çökmediği ve düzgün çalıştığı bir ay var mı? Bir uygulama her ay nasıl çöküyor???💆

-instagram çöktü hadi twittera geçelim

-Tek eğlencem Instagram, benden daha fazlası…