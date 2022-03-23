Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram’da sorun mu var? 23 Mart Instagram erişim problemi ile gündemde

KULLANICILARIN YORUMLARI
Instagram’daki sorunun ardından kullanıcılar Twitter’dan şikayetlerini dile getirdi. İşte o mesajlardan bazıları;
-Sanırım instagram çöktü veya instagramım çöktü, bir süredir buradayız, yapmalıyız
-#instagram , Twitter’da kilitlenmeniz onaylandı.
instagram çöktü sanırım
-Sanırım Instagram çöktü. Tanrı aşkına, bu uygulamanın çökmediği ve düzgün çalıştığı bir ay var mı? Bir uygulama her ay nasıl çöküyor???💆
-instagram çöktü hadi twittera geçelim
-Tek eğlencem Instagram, benden daha fazlası…