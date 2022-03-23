INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Instagram çöktü mü? Popüler sosyal medya uygulamalarında sorun olduğu iddia ediliyor. DM sorunu, sayfa yenileme hatası gibi sorunların olması dikkat çekiyor. İşte WhatsApp, Instagram ve Messenger sorunu hakkında…

SON DAKİKA INSTAGRAM KIRILDI MI?

Kullanıcılar, en çok kullanılan sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Instagram ve Messenger’da soruların olduğunu iddia ediyor. Downdetector’a göre, uygulamaların saat 19:24 civarında hata yaşamaya başladığı belirtildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok…