IPL 2022: RCB vs KKR Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

Squads
Royal Challengers Bangalore: Faf du Plessis (captain), Virat Kohli, Dinesh Karthik, Anuj Rawat, Harshal Patel, Wanindu Hasaranga, Suyash Prabhudessai, Mahipal Lomror, Sherfane Rutherford, Aneeshwar Gautam, Shahbaz Ahmed, David Willey, Finn Allen, Luvnith Sisodia, Mohammed Siraj, Akash Deep, Chama Milind, Karn Sharma, Siddharth Kaul.
Kolkata Knight Riders: Shreyas Iyer (captain), Ajinkya Rahane, Venkatesh Iyer, Andre Russell, Sunil Narine, Nitish Rana, Sam Billings, Sheldon Jackson, Tim Southee, Umesh Yadav, Baba Indrajith, Aman Khan, Pratham Singh, Rinku Singh, Ramesh Kumar, Abhijeet Tomar , Varun Chakravarthy, Mohammad Nabi, Anukul Roy, Shivam Mavi, Ashok Sharma, Chamika Karunaratne, Rasikh Salam.
Possible Playing 11s
RCB: Faf du Plessis (captain), Anuj Rawat, …