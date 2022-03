Ipl 2022 Yuzvendra Chahal Breaks Silence On Royal Challengers Bangalore Departure – Ipl 2022: ‘RCB didn’t even talk to me…’, Yuzvendra Chahal clarified on asking for more money

{“_id”:”6243122e2101467c6a38b96c”,”slug”:”ipl-2022-yuzvendra-chahal-breaks-silence-on-royal-challengers-bangalore-departure”,”type”:”story”,”status”:” publish”,”title_hn”:”IPL 2022: ‘RCB didn’t even talk to me…’, Yuzvendra Chahal clarified on asking for more money”, “category”:{“title”:”Cricket News” ,”title_hn”:”cricket news”,”slug”:”cricket-news”}} Sports Desk, Amar Ujala, Mumbai Published by: Rohit Raj Updated Tue, 29 Mar 2022 07:36 PM IST Summary Before IPL Auction Fans… Before IPL Auction Fans…

Read Full News