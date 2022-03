kashmir files kejriwal comments: Kashmir Files Arvind Kejriwal Controversy : पहले सीएम और अब सांसद… आखिर कश्मीरी पंडितों पर फिल्म से इतनी चिढ़ क्यों गई है आम आदमी पार्टी? – arvind kejriwal kashmir files par bayan prakash javadekar replied

new Delhi: Inside the Delhi Assembly, Chief Minister Arvind Kejriwal took a jibe at The Kashmir Files movie. After his statement, people are raining on him on social media. All kinds of memes have gone viral on social media. AAP MP Sanjay Singh and…

Read Full News