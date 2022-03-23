Kemençeyi konuşturan adam Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında, nerelidir? Ekin Uzunlar evli mi?

Ekin Uzunlar Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden Ekin Uzunlar, “Öpüm Nefesinden” adlı şarkısıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurmayı başardı. Başarılı sanatçı Ekin Uzunlar, TV8’in 2. sayfa sabah programının konuğu oldu. Uzunlar, programdaki sempatik tavırlarıyla izleyenlerin ilgisini çekti. Ekin Uzunlar, kendine has tavırlarıyla sosyal medyada en çok araştırılan isim oldu. Ekin Uzunlar hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz…

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