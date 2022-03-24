Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı ilk sahne izle

Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı izlenmeyi bekliyor. Çarşamba akşamlarının en sevilen dizisi kuruluş osman son bölüm 23 Mart’ta yayınlandı.

kuruluş osman son bölümün; Usta ise Osman’a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam ediyor. Nikola, Cornelia ve Barkın ile büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta’nın ölüm defterindeki adı artık Oğuz’un Nuru Şeyh Edebalı’dır.

Osman Bey, tüm bunlar karşısında ve Cornelia’nın komplosu ile Mari’yi öldürmekle suçlanan Gündüz Bey’in masumiyetini kanıtlamak için…