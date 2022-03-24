ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 88. bölümü ile ekrana geldi. Kuruluş Osman yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve 87. bölüm yayınlandıktan sonra 88. bölüm fragmanı hakkında bilgiler aranmaya başlandı. Peki Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar burada…
dergi Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 12:30
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, 87. bölümü ile 23 Mart Çarşamba günü ekranlara geldi. 87.bölümüyle beğeni toplayan dizinin 88.bölümü hakkında…