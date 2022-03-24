Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 87. bölüm full HD izleme ekranı

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Kuruluş Osman 87. son bölüm fragmanı tek parça olarak yayınlandı. İmalat ve projelendirme Mehmet Bozdağ’a aittir; Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Kuruluş Osman’ın 23 Mart’ta yayınlanan son bölümünde Şeyh Edebalı’nın patlamada yaralanması dikkat çeken gelişmeler arasında yer alırken, Osman Bey’in gizli düşmanıyla yüzleşmesi merak anlarına neden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Kuruluş Osman 88. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kuruluş Osman son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

VAKIF OSMAN SON BÖLÜM…