Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında ve nereli?

Zamanın unutulmaz isimlerinden Latif Doğan zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alıyor. Besni’de doğan Kürt asıllı Latif Doğan, müziğe henüz 11 yaşında başladı. İşte Latif Doğan’la ilgili detaylar…

LATIF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967’de Adıyaman’da doğdu. 54 yaşında. 11 yaşında darbuka çalarken müziğe başlayan Latif Doğan, kazandığı parayla memleketinde radyo ve kasetçi dükkanı açtı. Ünü yayıldıkça bölge televizyonlarına konuk olarak davet edildi ve programlar sayesinde ünlü oldu.