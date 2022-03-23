Mahmut Tuncer aslen nereli? Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer şarkıları!

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MAHMUT TUNCER KİMDİR?

5 Mayıs 1961 Şanlıurfa doğumlu olan Mahmut Tuncer, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucudur.

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Karakeçililer’dendir. Genç yaştan beri…