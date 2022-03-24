Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında ve nereli?

Malatya’dan Urfa’ya göç etmiş bir Türkmen ailesinin oğlu olan Mahmut Tuncer Tuncer, Karakeçili aşiretindendir. Tuncer, Urfaspor’da profesyonel oyuncu olarak çalıştı. Mahmut Tuncer, 80 bestenin yanı sıra 20 filmde çalıştı. Detaylar burada…

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

1961 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Mahmut Tuncer, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duymuştur. 1979 yılında İbrahim Tatlıses’in Urfa’nın kurtuluşunu kutlamak için sahneye çıkmaması üzerine Mahmut Tuncer sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi…