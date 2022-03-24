Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri

MAVİ Dil Bozukluğunun BELİRTİLERİ NELERDİR?
– Yüksek ateş.
– Aşırı salya ve salya akması,
– Önce şeffaf seröz, sonra mukopürülan, irinli burun akıntısı,
– Nefes almada zorluk ve nefes darlığı,
– Ağızda, dudaklarda, yüzde, göz kapaklarında ve kulaklarda ödem oluşturan hiperemi ve tıkanıklık
– Ağız mukozasında ülserasyon ve nekroz,
– Dil hiperemik ve ödemli görünebilir ve hastalığın ilerleyen evrelerinde siyanotik (mavi), şiş ve bazen ağızdan sarkık görünebilir,
– Tırnakların koroner bandındaki hiperemi sonucu…