Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri

MAVİ Dil Bozukluğunun BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Yüksek ateş.

– Aşırı salya ve salya akması,

– Önce şeffaf seröz, sonra mukopürülan, irinli burun akıntısı,

– Nefes almada zorluk ve nefes darlığı,

– Ağızda, dudaklarda, yüzde, göz kapaklarında ve kulaklarda ödem oluşturan hiperemi ve tıkanıklık

– Ağız mukozasında ülserasyon ve nekroz,

– Dil hiperemik ve ödemli görünebilir ve hastalığın ilerleyen evrelerinde siyanotik (mavi), şiş ve bazen ağızdan sarkık görünebilir,

– Tırnakların koroner bandındaki hiperemi sonucu…