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Mavi dil hastalığı nedir ve nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri neler, tedavisi nasıldır?

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Mavi dil hastalığı nedir ve nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri neler, tedavisi nasıldır?

Son zamanlarda Adana’dan kırsal kesimden karantina haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir hayvan hastalığı olarak bilinen Mavi Dil Hastalığı nedeniyle Adana’nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı. Mavi Dil Hastalığı nedir, nasıl geçer? Mavi Dil Hastalığı insanlara bulaşır mı, belirtileri nelerdir?

MAVİ Dil Hastalığı NEDİR?

Mavi dil hastalığı veya orijinal adıyla Mavi dil, Culicoides sinekleri tarafından yayılan bir hayvan hastalığıdır. Genel olarak sığır, koyun, keçi ve deve gibi tarım hayvanlarında veya bazı vahşi hayvanlarda…

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