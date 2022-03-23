Mehmet Şimşek kimdir? Eski Bakanlardan Mehmet Şimşek kaç yaşında ve aslen nereli?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Arıca (Kefre) köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez’de, liseyi Gercüş’te tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, yüksek lisans derecesini 1993 yılında Exeter Üniversitesi’nden finans ve ekonomi alanında aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere’de önemli finans kurumlarında görev yapan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti’ye katıldı.