Mehmet Şimşek’in bakanlık teklifine cevabı ne olur?

Gazeteci Erdal Sağlam, Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağını ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in getirileceğini iddia etti. Mehmet Şimşek’e yakın isimler, söz konusu iddialarla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Şimşek’e yakın bir kaynak şunları söyledi:

“Bunların hepsi dedikodu. Mehmet Bey Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Bu nedenle çok meşgul ve gündeminde siyaset yok.”

“Mehmet Şimşek’in bakanlık teklifine yanıtı nedir?