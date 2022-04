Memphis Grizzlies vs Boston Celtics Game Preview

WHO: Boston Celtics (50-31, 23-17 away) Vs. memphis grizzlies (56-25, 30-10 house)

When: 6:00 PM CT

Where: Memphis, TN . in FedExForum

How to Watch/Listen to: TNT/92.9 FM ESPN Memphis

Betting Information (Per DraftKings) – Grizzlies +6.5; o/u 228.5

Injury report:

Memphis: Ja Morant (suspected, managed knee), Santi Aldma (suspected, non-Covid disease), Tyrell Terry (out, foot), Killian Tilly (out, knee), Jarrett Culver (out, knee)

Boston: Nick Stauskas (out, ankle), Robert Williams (out, knee)

Estimated starting lineup:

Memphis: Yas Morant, Desmond Bain, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr., Steven Adams

Boston: Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White, Grant Williams

The Memphis Grizzlies 2021-2022 season looks like it just started a few weeks ago, and yet, we now have…