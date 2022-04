Novak Djokovic loses to Alejandro Davydovich Fokina in the first round of the Monte Carlo Masters clay court tournament

Novak Djokovic began his clay court season with a surprise defeat to Alejandro Davydovich Focina at the Monte Carlo Masters on Tuesday. Monte Carlo Masters 32. round of Alejandro Davydovich Fokina (SPA) beat Novak Djokovic (SRB) 6-3, 5-7 (7/5), 6-1

Alejandro Davydovich Fokina (SPA) beat Novak Djokovic (SRB) 6-3, 5-7 (7/5), 6-1 Stefanos Tsitsipas (GRE) beat Fabio Fognini (ITA) 6-3, 6-0

Stefanos Tsitsipas (GRE) beat Fabio Fognini (ITA) 6-3, 6-0 Grigor Dimitrov (BUL) beat Dusan Lajovic (SRB) 4-6, 6-3, 6-2 Round of 64 (Selected) Taylor Fritz (USA) beat Lucas Katarina (POL) 6-7 (8/6), 7-6 (7/5), 6-4

Taylor Fritz (USA) beat Lucas Katarina (POL) 6-7 (8/6), 7-6 (7/5), 6-4 Lorenzo Sonego (ITA) beat Ilya Ivashka (BLR) 6-3, 6-3

Lorenzo Sonego (ITA) beat Ilya Ivashka (BLR) 6-3, 6-3 Daniel Evans (GBR) beat Benjamin Bonzi (FRA) 6-0, 7-6 (7/4)

Daniel Evans (GBR) beat Benjamin Bonzi (FRA) 6-0, 7-6 (7/4) David Goffin (BEL) vs Jiri Leheka (CZE)

David Goffin (BEL) vs Jiri Leheka (CZE) Pedro Martínez (SPA) beat Ugo Humbert (FRA) 6-4, 7-6 (7/5)

Pedro Martínez (SPA) beat Ugo Humbert (FRA) 6-4, 7-6 (7/5) Lorenzo Musetti (ITA) beat Benoit Paire (FRA) 6-2, 6-7 (7/4), 6-2 Davydovich Fokina defeated the top-ranked Serb 6-3, 6-7 (7/5), 6-1.

Read Full News