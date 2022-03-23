Olanlar Oldu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Olanlar Oldu’nun konusu nedir, oyuncuları kimler?

“Ne Oldu” filmi çekildiği yerlerin denizi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Bir sahil kasabasında tek başına yaşayan Zafer Kaptan ile tatile kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı arasındaki olaylar ve Zafer’in annesinin oğluyla evlenmeye çalışmasının neden olduğu eğlenceli durumlar ana konuyu oluşturmaktadır. Ne Oldu filminin konusu…

FİLM NEREDE VE NE ZAMAN YAPILDI?

2017 yılında sinemalarda seyirciyle buluşan Eskiler Oldu filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde…