Ömür Gedik pes artık dedirtti! Et pahalı diye sevinip hayvanseverlik yaptı...

Ünlü isim Ömür Gedik, attığı tweet ile gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir Ferhat Göçer ile yaptığı ortaklıkla adından söz ettiren Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ön plana çıkıyor. Daha önceki tweetleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen ünlü isim, bu sefer yaptığıyla ‘vazgeç’ dedirtti. Gedik, hayvanların ölmemesi için kırmızı etin fiyatının daha da artmasını istediğini belirtti. İşte Ömür Gedik’in tepkilere neden olan sosyal medya paylaşımı…

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