Önce cinsiyetini sonra adını değiştiren Aybike Esin Tumluer’in son halini görenler tanıyamıyor

Karışık İlişki Durumu dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tümlüer’in 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi için uzun süredir gündemi vardı.

SON DURUMU GÖRENLER ŞAŞIRDI

Ameliyattan sonra adını Atlas Karan Tümlüer olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı. Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tümlüer’in son halini görenler gözlerine inanamadı.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALIYOR

1988 yılında yeni adıyla dünyaya gelen Atlas Karan Tümlüer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Güzel…