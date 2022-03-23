Ozan Tufan’a sürpriz doğum günü partisi!

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan’ın 27. doğum günü, eşi Rojin Tufan Haspolat’ın düzenlediği sürpriz parti ile kutlandı.

İrfan Can Kahveci’nin eşlik ettiği partiye gelen Ozan, sürpriz karşısında şaşkına döndü. Ozan bir süre üst kattaki dekorasyondan başını kaldırıp aşağı baktı.

Rojin Haspolat’ın düzenlediği etkinliğe ünlü DJ Mahmut Orhan damgasını vururken, şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ seslendirdi. Ozan Tufan, ikilinin seslendirdiği bazı şarkılara da eşlik etti.