Pelin Batu’nun Eşi Macit Bitargil Kimdir? Macit Bitargil Nereli ve Kaç Yaşında?

Macit Bitargil, 1980 yılında doğdu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan mezun olan Bitargil, mezun olduktan sonra doktor olarak çalışmaya başladı. Kalp damar cerrahı olarak görevine devam eden Bitarigil, oyuncu, tarihçi ve şair eski vekili emekli büyükelçi İnal Batu’nun kızı Pelin Batu ile 2017 yılında İtalya’nın Roma kentinde evlendi. Macit Bitargil aslen Hatay, Antakya’lıdır.

Macit’in ağabeyi Bitargil, sosyetenin önemli isimlerinden Raffi Portakal’ın kızı Maya Portakal ile evlendi. Maya Portakal ve Pelin…